Auto danneggiate sul Lungocenta e a Campochiesa d’Albenga, il responsabile individuato e denunciato dai carabinieri

Albenga. E’ stato individuato e denunciato in stato di libertà l’autore del raid vandalico avvento questa notte ai danni di numerose auto in sosta sul Lungocenta e a Campochiesa d’Albenga. Si tratta di un marocchino di 25 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato individuato dai carabinieri della stazione di Albenga, in collaborazione con i loro colleghi del nucleo radiomobile della compagnia ingauna, al termine di una breve ma intensa indagine.

Intorno alle 22 della notte scorsa i militari albenganesi avevano sorpreso lo straniero a dormire all’interno di un auto. Completamente ubriaco, i carabinieri lo hanno accompagnato in pronto soccorso, dove lo hanno poi lasciato a smaltire i postumi della sbornia.

Durante la notte, però, lo straniero si è allontanato dall’ospedale ed è tornato in città. Forse ancora in stato di ebbrezza, si è accanito contro una quindicina di auto parcheggiate sul lungofiume e nella frazione di Campochiesa, dalle quali ha portato via anche alcuni oggetti.

I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’autore del raid. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono stati in grado di riconoscerne l’abbigliamento e ricostruirne gli spostamenti e quindi di individuarlo. Lo straniero è stato anche denunciato perché trovato a dormire all’interno di un’auto non sua.