Aurora-Carcarese, mano pesante del giudice sportivo per la bagarre dopo il triplice fischio

Il derby d’alta classifica tra Aurora e Carcarese è stato un match intenso, senza particolare agonismo per la maggior parte della gara ma poi accesosi dopo il triplice fischio.

Secondo quanto appreso, il giocatore dell’Aurora Gaetano Laudando avrebbe, nel mezzo di una baruffa, preso al collo il carcarese Giorgio Mombelloni, il quale ha poi reagito sputando all’avversario. Gesto reso ancora più grave, come spiegato nel comunicato ufficiale, dallo stato pandemico in atto. Ma il brutto episodio non finisce qui. Una volta rientrati negli spogliatoi, Laudando – come riportato nel comunicato del giudice sportivo – senza maglietta, si è recato dallo spogliatoio ospite e con un pugno ha distrutto la finestra ferendo lievemente la schiena di un avversario, Luca Marini, mentre si stava cambiando.

Il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica a Laudando e tre a Mombelloni. È stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno preso atto dell’accaduto. Dopo alcuni attimi concitati, gli animi si sono calmati e le due formazioni hanno lasciato lo stadio senza ulteriori tensioni.

La finestra rotta del “Rizzo” di Cairo Montenotte