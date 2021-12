Assemblea regionale Europa Verde, la savonese Simona Simonetti eletta portavoce

Liguria. In adempimento al percorso congressuale in atto si è svolta l’assemblea regionale di Europa Verde per l’elezione di due portavoce, del tesoriere, dell’esecutivo regionale e del componente delegato al Consiglio nazionale del partito.

In rappresentanza delle quattro province con l’obiettivo di trovare una sintesi necessaria per dotarsi di organizzazione regionale, da cui partire alacremente con programma di sviluppo in tutta la regione Liguria, sono stati eletti: Simona Simonetti e Luca Amato – portavoce; Luigi Fasce – tesoriere; Giancarlo Porcile – componente Consiglio nazionale (sostituto Claudio Resio).

Quanto all’Esecutivo regionale, per Imperia Rudy Valfiorita – Maurizio Ferrara supplente; per La Spezia Andrea Germi (sostituto in attesa di designazione).

In attesa di designazione restano ancora le province di Savona e Genova.