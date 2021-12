Neve anche a bassa quota: la situazione viabilità

Savona. Lo spettacolo della neve che sta imbiancando la costa e l’entroterra savonese sta causando alcune modifiche alla viabilità stradale e autostradale.

In via precauzionale in corso Ricci a Savona i mezzi superiori a 7.5 tonnellate vengono fatti scorrere in modo filtrato.

In autostrada, si raccomanda la massima prudenza per la presenza di neve, in particolare sull’A6 Torino-Savona in entrambe le direzioni tra Torino e Bivio A6/A10 Savona. Si segnala neve intensa tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova. Tra Volti e Predosa, tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova è in corso regolazione traffico mezzi pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate per neve. Si nota anche nevischio sull’A10 tra Genova Pra’ e Bivio A10/Fine Complanare Savona; tra il Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pra’ è invece prevista neve.

Aggiornamenti in corso