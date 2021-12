Arresto per spaccio e condanna al divieto di dimora nel savonese: viola le restrizioni, di nuovo in manette

Albenga. Era stato arrestato e condannato al divieto di dimora in Provincia di Savona, dopo essere stato sorpreso mentre spacciava tra viale Otto Marzo e viale Pontelungo. Ma A.M., 34enne di origine marocchina, non ha rispettato le disposizioni cautelari a lui comminate e, dopo essere stato trovato ad Albenga in compagnia di consumatori di sostanze stupefacenti, ieri è stato trasferito dalla polizia locale presso la casa circondariale di Marassi a disposizione del magistrato.

Circa due settimane fa, infatti, gli agenti avevano notato il 34enne, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, in zona Pontelungo e ne avevano seguite le tracce, arrestandolo in flagranza di reato: il giovane era stato visto mentre passava una dose di hashish ad un uomo italiano che, a sua volta, gli consegnava del denaro.

L’intervento degli agenti era stato istantaneo e, dopo un breve tentativo di fuga, era stato fermato all’altezza del Liceo G. Bruno. Condotto al Comando di via Bologna e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria gli agenti della Polizia Locale avevano provveduto al sequestro di due dosi di hashish, un coltello utilizzato per il taglio della sostanza, il telefono cellulare e denaro contante.

Durante il processo per direttissima, era stato convalidato l’arresto e A.M. era stato condannato al divieto di dimora in Provincia di Savona.

“Un altro importante risultato della Polizia Locale di Albenga che dimostra come la conoscenza del territorio e di chi lo vive sia fondamentale per le attività volte alla tutela della sicurezza urbana”, commenta l’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci.