Arbitro aggredito al Riva. Sospesa la gara tra Pontelungo e San Filippo

Un triste episodio va a rovinare una bella domenica sportiva.

Allo stadio Riva di Albenga, nel match tra Pontelungo e San Filippo Neri, c’è stata un’ulteriore aggressione ad un direttore di gara.

Stavolta al centro è stato Vittorio Semini, giovane e promettente fischietto della medesima sezione.

Tutto è nato per un fatto: al novantesimo minuto Semini ha convalidato una rete su un presunto fallo di mano a detta degli ospiti, quella del definitivo 2-1 per il Pontelungo. Da lì è scoppiata una baruffa, nella quale il direttore di gara è caduto a terra e, rialzandosi, ha fischiato tre volte decretando la fine della partita. Da segnalare l’intervento dei carabinieri per calmare le acque.

Resta da capire quale risultato verrà assegnato, come perché debbano accadere ancora degli episodi del genere dopo ogni fatto simile accaduto.