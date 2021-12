Aperi a tempo scaduto manda in visibilio i rossoblù, Matteo Solari: “Stiamo acquisendo la mentalità giusta”

La porta del Vado rimane immacolata e, fino al novantesimo, lo era anche quella del Ligorna. Aperi ha però deciso di togliere sia gli occhiali sia il pareggio segnando la rete dell’1 a 0 finale a recupero iniziato. Il Vado centra così il quarto successo in campionato che, insieme a un bottino di ben nove pareggi, consente di occupare una posizione di classifica ad appena quattro lunghezze dalla zona play off. Soltanto la capolista Novara ha perso meno del Vado (una sconfitta contro due).

Matteo Solari analizza così il successo odierno: “Una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. Il primo tempo è stato equilibrato con palle goal ambo i lati. Nella ripresa, il Ligorna è partito forte cogliendo una traversa dopo la nostra occasione. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con voglia di vincere. Siamo stati molto bravi, volevamo costringerli a lanciare per poi ripartire, lo abbiamo fatto davvero bene. Siamo stati perfetti nel secondo tempo, per questo sarebbe stato un peccato non vincere”.

“Faccio fatica a fare un nome di un giocatore, tutti sono stati davvero bravi nel fare quello che ho chiesto. Siamo stati perfetti. Stiamo acquisendo la mentalità vincente che voglio che la mia squadra abbia. Dobbiamo sempre cercare la vittoria, come abbiamo fatto oggi”, conclude il tecnico.