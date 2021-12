Anziano solo cade, due agenti lo soccorrono e tornano a donargli un panettone: una bella storia di Natale

Italia. Nel giorno di Santo Stefano, tra pandemia e tante brutte notizie, arriva anche una bella storia di Natale. Arriva da Novara ed è quella del signor Nazzario, che ha visto protagonisti due agenti di Polizia, Andrea e Marco.

L’anziano, che vive da solo e non ha figli e parenti, qualche giorno fa era caduto in casa senza riuscire a rialzarsi. Per fortuna, grazie alla chiamata di una vicina, i due agenti lo hanno soccorso e rimesso in piedi, ma non si sono limitati solo a questo.

Andrea e Marco, infatti, sono tornati nelle ore successive dal “nonno acquisito” per donargli un panettone e un po’ di compagnia.

“I due poliziotti sono riusciti a far avere al signor Nazzario il calore familiare di cui tutti abbiamo bisogno durante le feste, – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti complimentandosi con loro. – Grazie ai nostri agenti, sempre presenti, e grazie a chi si impegna ogni giorno perché nessuno resti solo”.