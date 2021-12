Annullato il “Winter Party” in programma al Jolly Roger il 26 dicembre

Pietra Ligure. L’aperitivo in terrazza in programma al Jolly Roger di Pietra Ligure il 26 dicembre prossimo è stato annullato.

“Volevamo superare l’idea che in albergo si vada solo per dormire. E soprattutto volevamo coinvolgere anche i residenti, non solo i turisti, mostrando loro ciò che sappiamo fare, ossia accogliere la gente” era l’idea dei titolari del locale.

Purtroppo l’evento, pensato lo scorso anno, non potrà ancora decollare a causa delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo decreto di Natale del governo Draghi.