Andora, aperte le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e avviato servizio di raccolta e recupero oli

Andora. Attive da questa mattina, nell’approdo turistico di Andora, due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Fino al 7 gennaio i diportisti potranno usufruire del servizio gratuitamente.

Non si tratta dell’unica novità nell’ambito della politica green dell’Azienda Multiservizi del Comune di Andora: da oggi, saranno in distribuzione anche le taniche per la raccolta degli oli esausti alimentari da frittura. “Andora sarà uno dei pochi porti a raccogliere il materiale per destinarlo al recupero per il riuso e non semplicemente allo smaltimento” affermano dal Comune.

“Un rifiuto particolarmente pericoloso per il mare e per le falde potrà essere riutilizzato – spiega il presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola –. E’ un esempio dell’economia circolare, legata non solo al recupero dei materiali inquinanti, ma anche al loro riuso per la creazione di altri oggetti, materiali o energia, che è nostra intenzione attuare quanto più possibile”.

“Siamo lieti di poter dire che il nostro percorso green prosegue e che la salvaguardia dell’ambiente non si attua limitando le attività, ma proponendo azioni alternative, attraverso servizi come il noleggio delle bici a pedalata assistita, le biciclette a disposizione degli ospiti del marina resort, l’invito alla raccolta differenziata e della plastica da destinarsi al riuso, il bidone aspira tutto che ripulisce le acque del porto e il coinvolgimento di chi opera sulle banchine, delle associazioni e delle attività economiche. I dipendenti Ama, per primi, attuano quotidianamente modalità di lavoro a tutela del mare e a tutto vantaggio anche della sicurezza stessa dei lavoratori” conclude De Nicola.

Un impegno a salvaguardia del mare che è valso all’azienda multiservizi la conquista di prestigiose certificazioni internazionali e il premio Eco Label, riservato a poche aziende, pubbliche e private, in Italia, consegnato nell’ambito della Fiera internazionale Ecomondo di Rimini.

“Congratulazioni per i progetti avviati – afferma il sindaco Mauro Demichelis -. I miei complimenti al C.D.A dell’Ama, al presidente Fabrizio De Nicola, all’Ad Silvia Garassino e al consigliere Emanuel Voltolin Visca, a tutti i suoi tecnici e dipendenti per la capacità di trasformare in fatti concreti gli impegni presi in favore dell’ambiente”.