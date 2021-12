Andora, al via la consegna dei tablet agli studenti di elementari, medie e superiori

Andora. Da ieri pomeriggio, è iniziata la consegna dei tablet nell’àmbito del bando promosso dall’Amministrazione del sindaco Mauro Demichelis con l’obiettivo di contrastare il divario digitale; sono state accolte complessivamente 93 domande, delle quali 22 per gli scolari delle elementari, 39 per gli allievi delle medie e 32 per gli alunni delle superiori.

La consegna, coordinata dal Presidente del Consiglio comunale Daniele Martino, proseguirà nei pomeriggi di domani Mercoledì 22 Dicembre e Giovedì 23 Dicembre.

“Penso che possa fare molto piacere agli studenti e alla famiglie ricevere questi dispositivi utili per affrontare la didattica a distanza, la didattica digitale integrata oltre a tutte le attività connesse alle esperienze laboratoriali – dichiara Daniele Martino – Ringrazio il Sindaco Mauro Demichelis per avere creduto da sùbito in questo mio progetto e le professionalità dell’Ente nelle figure di Antonella Soldi, Claudia Paparella, Nadia Caruso e Mattia Poggio per la loro competenza nella fase istruttoria.”

Il progetto nato per contrastare il divario digitale, reso evidente dal lockdown, ha utilizzato fondi statali dedicati all’emergenza covid.

“La pandemia ha privato i nostri ragazzi di molte relazioni sociali e ha reso più evidente la necessità di mezzi adeguati alle lezioni da remoto, nell’intento di continuare a fruire appieno dell’insegnamento e della formazione – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – È nostra volontà cercare di dare eguali opportunità a tutti e coadiuvare l’importante sforzo fatto dai docenti e dalle famiglie in questo delicato periodo, verificato che la didattica a distanza è tutt’ora praticata per limitare la diffusione del virus e per le classi delle scuole di ogni ordine e grado costrette alla quarantena”.

Il sindaco Demichelis e il Presidente Martino ricordano infine che i frequentanti la prima elementare, non avendo ancora una pagella e quindi il requisito per partecipare a questo bando, potranno aderire alla fine dell’anno scolastico a una iniziativa specifica per loro.