Ancora ladri in azione a Celle, nuovi colpi nella frazione di Cassisi

Celle Ligure. Non si fermano le sgradite visite dei “soliti ignoti” nelle case dei cellesi. Dopo i furti e i tentativi di scasso nella zona dei Piani, centro paese e chiesa di San Michele, gli ultimi colpi sono stati messi a segno nella frazione di Cassisi.

La zona battuta è quella poco distante dalla chiesetta. Qui, nei giorni scorsi, i ladri sono entrati in due abitazioni. In una, i proprietari non erano presenti, il cane sì, ma è servito a ben poco: non curanti dell’animale sono comunque entrati, indisturbati. Un altro furto in una casa poco distante, sempre vicino alla chiesa.

Già qualche settimana fa, sempre nella zona, nei pressi della pineta dei Bottini, i malviventi sono entrati in un appartamento. Anche in questo caso, nonostante ci fosse il cane, hanno agito senza problemi. Sono sempre più i cellesi che installano sistemi d’allarme mentre le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli.