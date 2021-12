Ancora caos al drive through a Quiliano: fino a tre ore in attesa del tampone

Quiliano. Ancora una giornata di code in attesa di sottoporsi al tampone nel drive through del mercato ortofrutticolo di Pilalunga a Quiliano.

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta sottolinea che “molti arrivano in anticipo, prima dell’apertura, congestionando il traffico” e ha già “provveduto a segnare il problema del traffico alla polizia municipale”. “I tamponi vengono calendarizzati entro determinate fasce orarie che consentono, se rispettate, un attesa di circa 15-20 minuti – ha spiegato l’Asl2 -. Se tali orari come nella giornata odierna non vengono rispettati più facilmente si possono creare code e disagi per l’utenza“.

Nel frattempo, nel pomeriggio, si è svolta una riunione con Asl per provvedere a trovare una soluzione a questo problema che è stato riscontrato in più occasioni. Una situazione simile si era creata il 10 dicembre a Quiliano e il giorno prima al drive-through di Albenga con l’intervento della polizia locale e dei carabinieri per deviare il traffico.

Il “serpentone” di macchine in attesa di eseguire il test arriva fino all’Aurelia accumulando ritardi che superano le tre ore: “Pur consapevoli delle tante difficoltà non è ammissibile una disorganizzazione come quella a cui stiamo assistendo in questi giorni nei centri tampone – commenta il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa -. Siamo vicini ai volontari e al personale sanitario che in questi due anni ha fatto e sta ancora facendo un lavoro straordinario in assenza di una vera e propria organizzazione che spetterebbe alla Regione”.

L’attesa è stata lunga con ritardi di oltre un’ora rispetto all’appuntamento: “E’ la fotografia della disorganizzazione di Regione Liguria in tema di sanità e socio sanitario – tuona ancora Pasa -. La pandemia ha solo aumentato e portato in evidenza ciò che ribadiamo da anni”.

Dall’azienda sanitaria savonese arriva l’appello a rispettare l’orario di prenotazione: “In supporto al personale Asl sono presenti sia la Protezione Civile che le forze dell’ordine con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle zone dei drive. Si raccomanda – conclude Asl – pertanto alla popolazione di rispettare gli orari indicati, considerato il forte afflusso dovuto alla curva pandemica, con l’obiettivo di svolgere il test nella migliore situazione possibile per l’utenza e per il traffico cittadino”.