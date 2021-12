Ambito rifiuti, i sindaci della Lega: “Piano industriale vago, servono chiarimenti sui costi per i cittadini”

Savona. Sono “scettici” i sindaci della Lega rispetto all’approvazione, nei tempi previsti, del piano industriale redatto dalla società Contarina, cui in futuro spetterà gestire la raccolta dei rifiuti nell’ambito provinciale, da parte della Provincia di Savona. In particolare, secondo i primi cittadini del Carroccio, le affermazioni del “numero uno” di Palazzo Nervi, Pierangelo Olivieri, sono apparse “forse eccessivamente ottimistiche”

In una nota il responsabile enti locali Lega Liguria Matteo Camiciottoli e i sindaci della Lega Luca Lettieri, Roberto Sasso del Verme, Giancarlo Canepa e Roberto Molinaro affermano che avrebbero preferito “maggiore prudenza, in primo luogo perché non sono ancora conclusi gli incontri con i Comuni, mancando ancora quelli della Val Bormida rinviati a martedì prossimo e in secondo luogo perché non sono state ancora fornite per iscritto le risposte alle osservazioni presentate da molti sindaci, in primis quelle inerenti la sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house. Inoltre è rimasto ancora in sospeso il chiarimento richiesto per quello che riguarda gli impianti di smaltimento, passaggio ritenuto fondamentale per poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per approvare il piano”.

“Tutti fattori che influenzeranno la futura tariffa e quindi le tasche di tutti i cittadini. Oggi il piano di Contarina su alcuni aspetti è ancora molto vago, necessita di essere maggiormente calato nelle diverse realtà del nostro territorio. Da parte dei sindaci della Lega non vi è alcuna barricata volta a impedire il percorso verso il gestore unico ma solo la ferma richiesta di opportuni e imprescindibili chiarimenti e di garanzie sia sulla qualità che sui costi del futuro servizio”, concludono.