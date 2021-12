Altera la data sul certificato medico per essere in regola col tampone, 25enne denunciato dalla municipale di Loano

Loano. Ha modificato il referto medico per risultare in regola con il tampone e quindi con la normativa Covid il 25enne denunciato ieri, mercoledì 15 dicembre, dalla polizia locale di Loano.

L’irregolarità è emersa durante i controlli effettuati dagli agenti presso attività ed esercizi commerciali della città. Verificando il certificato medico fornito dal dipendente di una di queste attività, gli operatori hanno notato che la data di effettuazione dell’esame risultava palesemente alterata.

Incrociando il dato riportato sul documento con quello contenuto nei registri della struttura presso il quale era stato effettuato il tampone, è emerso che in effetti la data era stata modificata.

Il 25enne è stato dunque denunciato per falso materiale.

“La normativa relativa al Green Pass – commenta il sindaco di Loano Luca Lettieri – è molto stringente e richiede controlli costanti da parte delle polizie locali e delle forze dell’ordine. Ciò che mi preme ribadire è che le sanzioni elevate in caso di violazione non rappresentano semplicemente atti ‘punitivi’ nei confronti dei trasgressori, ma anche una sorta di deterrente: rispettare queste regole, vaccinarsi, attenersi alle disposizioni del Governo sono l’unico modo per contrastare la diffusione del Covid-19. Stiamo vivendo la cosiddetta ‘quarta ondata’. Il numero dei contagi è tornato a salire vertiginosamente. Ora più che mai occorre essere vigili”.