Altare, scongiurata la chiusura della residenza protetta Bormioli: salvati 20 posti di lavoro

Altare. E’ stata scongiurata la chiusura della residenza protetta Bormioli di Altare e sono stati salvati così 20 posti di lavoro.

In data 28 dicembre è stato siglato l’accordo di passaggio tra la Fondazione “Bormioli” di Altare rappresentata nella trattativa dall’avvocato Manuela Pessano nella gestione della Residenza Protetta omonima, e la Cooperativa “Il diamante” del Consorzio Campo del Vescovo di La Spezia rappresentata dall’avvocato Simone Castellini, nella nuova gestione della struttura per anziani.

“La Fondazione che ha gestito per anni la struttura – spiegano i sindacati -, passa ora il testimone al Consorzio spezzino, il quale ha garantito tutte le posizioni occupazionali garantendo continuità e assistenza anche agli ospiti della stessa”.

“Abbiamo tutelato i lavoratori e le lavoratrici nel passaggio tra le aziende per far si che fossero mantenuti i loro diritti e i livelli occupazionali della struttura, e ci riteniamo soddisfatti dell’impegno che tutte le parti hanno profuso in questa fase delicata, evitando la chiusura della casa di riposo salvaguardando posti di lavoro e la prosecuzione di una realtà che può così continuare ad essere un punto di riferimento importante per il territorio“, commenta Stefania Druetti, referente del terzo settore della funzione pubblica di Cgil Savona.

La struttura conta 20 lavoratori tra operatori socio sanitari, infermieri, ausiliari, amministrativi, cucina e ha disponibilità per circa 63 posti letto.