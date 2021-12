Allerta neve, previsti disagi su A10, A6, A26 e viabilità provinciale

Liguria. Una perturbazione nordatlantica, accompagnata da aria di origine artica, è attesa sulla nostra penisola a partire dalle prime ore del giorno 8 dicembre e per le successive 24-36 ore, portando intense precipitazioni nevose anche su alcune tratte autostradali liguri e savonesi, con conseguenti disagi e possibili criticità.

In Liguria è allerta meteo, gialla sulla costa e arancione nelle zone dell’entroterra.

La fase più intensa riguarderà l’intera giornata di mercoledì 8 dicembre. Sulla rete di Autostrade per l’Italia le tratte principalmente interessate saranno:

– la A26 Genova-Gravellona Toce;

– la A7 Genova-Serravalle Scrivia;

– la A10 Genova-Savona.

Per quanto riguarda Autofiori sotto la lente di ingrandimento la A6 Savona-Torino.

Autostrade per l’Italia ha previsto oltre 700 mezzi operativi e oltre 1.000 uomini dedicati alla gestione delle attività di prevenzione, abbattimento della neve e gestione della circolazione sui circa 700 chilometri di autostrade potenzialmente interessate dalla perturbazione.

Su tali tratte potranno essere attivati i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate in conformità ai protocolli vigenti e di concerto con la polizia stradale, per garantire la percorribilità in sicurezza della rete.

Nell’ambito del piano viabilità per allerta neve, massima attenzione anche sui collegamenti della viabilità provinciale, come sulla Sp 29 ma non solo: tutte le strade dell’entroterra savonese e della Val Bormida potranno essere interessate da nevicate e difficoltà alla circolazione viaria.

Nella notte e nelle prime ore del mattino si raccomanda massima prudenza per le gelate, con la colonnina di mercurio che scenderà di parecchi gradi.

Dall’inizio dell’allerta meteo, dalla Prefettura e dagli organi preposti inizierà l’azione di monitoraggio sulla situazione viabilità legata al maltempo.