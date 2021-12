Albisola, convenzione fra il Comune e Is.For.Coop: gli studenti per la cura del decoro urbano

Albisola Superiore. Negli ultimi due anni il settore dei servizi sociali del Comune di Albisola Superiore ha implementato delle collaborazioni con diverse realtà formative che in questo periodo si stanno concretizzando con progetti molto significativi.

L’ultima riguarda la stipula di una Convenzione fra il Comune ed il centro di formazione Is.For.Coop con sede in Savona, che ha consentito alcuni giorni fa l’avvio di uno stage per due studenti del primo anno ed uno del secondo frequentanti il corso “Building together” (versione “start up” per lo studente del 1° anno e “work in progress” per quelli del secondo).

La convenzione autorizza l’esecuzione di attività di formazione sul campo presso la passeggiata a mare Montale e presso il parco Zambellini; nel primo caso si porterà avanti il lavoro di miglioramento del decoro urbano già curato nell’ambito del progetto “Time to change” condiviso con lo stesso centro di formazione lo scorso anno scolastico; nel secondo caso invece i ragazzi svolgeranno attività complementari alla sistemazione del Parco Zambellini per la futura apertura al pubblico prevista per la prossima primavera. I ragazzi saranno guidati e supportati da personale della Società “Albisola Servizi” e affiancati anche dal cittadino Sergio Pagliai anch’esso coinvolto nel progetto.

“Il concetto – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio – che sta alla base delle collaborazioni attivate con le diverse scuole è quello di integrare la costruzione di diverse opportunità; da un lato quella di consentire agli studenti di acquisire delle abilità che siano sia specifiche del corso frequentato ma anche di carattere più generale, come le competenze relazionali, acquisizione di valori ecc…; dall’altra avvalersi di questa sinergia per investire sul miglioramento del decoro urbano, ciò sia attraverso la realizzazione di interventi concreti ma anche lavorando affinché sempre di più passi il concetto che il decoro della città, pur con ruoli e compiti diversi, dipenda da tutti, responsabilizzando così anche la cittadinanza in modo da stimolarla ad esercitare un ruolo più attivo, che parte dall’avere maggiore cura degli spazi pubblici”.

“Una delle finalità – aggiunge Sprio – del nostro settore consiste nell’organizzazione di laboratori e luoghi d’incontro tra ragazzi ed anziani per iniziative di formazione reciproca e accrescimento personale; l’intento quindi è quello di lavorare per ottenere due risultati: una città più bella e accogliente oggi e, grazie allo scambio intergenerazionale, una Albisola migliore domani”.