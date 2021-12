Albenga, villa Colombera diventa un agriturismo. Il sindaco: “Struttura ricettiva di alta qualità”

Albenga. Durante il consiglio comunale dello scorso martedì 28 dicembre è stata approvata all’unanimità la variante urbanistica che permetterà di trasformare villa Colombera e le aree che la circondano in un agriturismo d’eccellenza circondato da vigneti, uliveti, giardini e direttamente collegato alla Via Julia Augusta.

“Questo progetto – spiegano dal Comune – è stato portato avanti dalla famiglia Deperi, già titolari di un’importante azienda agricola in Valle Arroscia, che nel 2017 ha acquistato la Villa e gli oltre 49,300 mq di terreno che la circondano, allo scopo di recuperare e valorizzare totalmente questa zona di grande pregio culturale, storico e naturalistico”.

“Villa Colombera, situata al confine tra Albenga e Alassio, è stata edificata nel XVI dalla famiglia Ferrero che la utilizzava come casa di villeggiatura – ricordano dal Comune -. Nel 1999 è stata venduta all’ospedale di Albenga ed è stata utilizzata come archivio dall’Asl. Successivamente sia l’immobile che il terreno non sono più stati interessati da opere di manutenzione o recupero diventando ben presto ricovero per senzatetto”.

“Sono molto felice del progetto che trasformerà Villa colombera in una struttura ricettiva di altissima qualità in grado, per le sue caratteristiche, di attirare il turismo storico, culturale e legato all’enogastronomia – commenta il sindaco Riccardo Tomatis -. Durante il consiglio comunale dello scorso 28 dicembre abbiamo applicato, per la prima volta in Liguria, l’art. 10 della L.R. 23/2018 per il recupero di territorio agricolo. Grazie a questo, l’area adibita fino ad oggi a servizi, tornerà a essere agricola permettendo ai privati di portare avanti questo ambizioso progetto”.