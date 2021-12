Albenga, Tomatis (FdI): “Pioggia di soldi dal Pnrr, ma il Comune rischia di rimanere a bocca asciutta”

Albenga. “I progetti comunali da candidare ai bandi del Pnrr, a livello nazionale, iniziano a prendere forma, ma Albenga rischia di rimanere a bocca asciutta”. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia si dice “preoccupato per l’insufficienza dell’organico dell’area tecnica comunale che – ricorda – dovrebbe essere deputato nella progettazione e ad intercettare i finanziamenti destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Entrando nel dettaglio il capogruppo di FdI in consiglio comunale spiega il motivo della carenza dell’organico: “L’anno scorso abbiamo perso 2 istruttori direttivi tecnici e 3 istruttori amministrativi. Inoltre sono stati messi in mobilità un funzionario tecnico e un istruttore direttivo tecnico. Abbiamo perso una grossa capacità di professionisti dedicati a questo settore che ha visto entrare solamente due geometri che però lavorano part time e un architetto. Dunque è evidente la carenza dell’area tecnica che dovrebbe dedicarsi all’elaborazione dei progetti”.

“Accedere ai fondi – prosegue nel suo ragionamento Tomatis – è un’occasione fondamentale per l’amministrazione e decisiva per migliorare la qualità della vita delle persone e per riqualificare il patrimonio edilizio della nostra città da troppo tempo trascurato”.

Tomatis ricorda che “con il Pnrr vengono destinate risorse per la riqualificazione di diverse aree della città”.

“Purtoppo – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia – la carenza dell’organico potrebbe far perdere il treno al Comune. Dunque credo che sia necessario da parte dell’amministrazione impegnarsi in un intervento tempestivo e risolutivo potenziando l’area tecnica. Senza un organico adeguato che deve analizzare e predisporre le attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del Pnrr si corre il rischio quello di perdere risorse e capitali per un rilancio importante di Albenga e del suo territorio”.