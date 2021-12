Albenga, Tomatis (FdI): “Ogni anno il Comune spende 60 mila euro per infortuni causati dalle cattive condizioni di strade e marciapiedi”

Albenga. “Anche ad Albenga è un fenomeno diffuso quello degli infortuni causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi. In questi casi è possibile richiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario. Per quanto riguarda Albenga, ogni anno il Comune riceve dalle 70 alle 80 richieste di risarcimenti dei danni subiti” Lo rende noto Roberto Tomatis, capogrippo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale ingauno.

“Sotto i 20 mila euro l’Ente paga e senza dover far ricorso all’assicurazione. Ma nel bilancio annuale ciò comporta una spesa di almeno 60 mila euro, soldi pubblici che il Comune potrebbe evitare di spendere. Come? Semplicemente pianificando una corretta manutenzione di strada e marciapiedi”.

“Le segnalazioni – dice Tomatis – arrivano costantemente non solo al sottoscritto, ma anche in Comune. Prima di arrivare a dover sborsare somme di denaro anche importanti forse sarebbe meglio pensare ad una serie di interventi mirati che possano evitare di incorrere anche in cause giudiziarie onerose. Deve essere chiaro che vi è la possibilità di effettuare un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza da parte del Comune per risolvere situazioni pericolose che esistono anche nel nostro territorio”, conclude.