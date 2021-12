Albenga, Tomatis (FdI): “In 3 anni il Comune ha perso 45 dipendenti ma solo 22 le nuove assunzioni”

Albenga. “Tra il 2019 e il 2021 il Comune ha perso 45 dipendenti. Alcuni sono stati trasferiti, altri sono andati in pensione. In tre anni le nuove assunzioni sono state solo 22. Quindi rileviamo un saldo negativo di 23 unità tra operai e figure amministrative”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis, che ha proseguito: “Da luglio la normativa consente però di invertire la rotta. Il Comune è diventato ente virtuoso e potrebbe assumere nuovo personale. Tuttavia le procedure sono bloccate. Per quale motivo? Che cosa sta tramando l’Amministrazione?”.

Dopo il caso dei progetti e le risorse legate al Pnrr Tomatis ha voluto porre l’accento sulla carenza d’organico del personale: “Intanto va precisato che le assunzioni sono possibili sin da subito per i Comuni che hanno disponibilità di bilancio. Salta infatti, grazie a un accordo siglato ad inizio del mese a Palazzo Chigi tra il governo e l’Anci, l’obbligo di non superare la spesa sostenuta nel 2009, un vincolo che aveva bloccato finora anche i Comuni virtuosi, che disponevano di risorse proprie per le assunzioni ma erano frenati dalle complesse procedure burocratiche”.

“In Comune ad Albenga, nonostante sia stato promosso come ente virtuoso non avvia le procedure di assunzione che restano quindi ferme al palo. L’Amministrazione dunque tentenna. Forse perché sta studiando altre azioni? Non vorremmo che questa fosse una strategia per dare un impulso all’avviamento della società multiservizi di cui sentiamo parlare da tanto tempo. Non abbiamo nulla in contrario al varo della società multiservizi, ma se fosse quella l’ipotesi allo studio allora chiediamo di essere convocati e decidere insieme quali procedure migliori adottare”, ha proseguito.

“Se poi il blocco delle assunzioni è dovuto ad una scelta politica crediamo sia giusto aprire un confronto serio e costruttivo per il bene dell’ente pubblico”, ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia.