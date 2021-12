Albenga, Tomatis (Fdi) attacca: “Il controsenso del Comune sulla riqualificazione di via Milano e Montalcini”

Albenga. “Sulla riqualificazione delle aree di via Milano e via Montalcini il Comune ha deciso di assumere una posizione che non possiamo condividere”.

Inizia così il nuovo attacco del consigliere di minoranza e capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga Roberto Tomatis sulla situazione “di stallo” vissuta dai residenti di via Milano e via Montalcini.

“Alcune opere di urbanizzazione, – ha proseguito, – definite attraverso la convenzione con l’ente pubblico, sono concluse ma il fallimento Edilvele che si occupa della sistemazione delle palazzine non è riuscito a consegnarle. Motivo? E’ l’ente pubblico, per le cosiddette ‘vie brevi’, tramite la sua amministrazione ha manifestato preferenza di ricevere tutte le opere insieme”.

“Si tratta di un’anomalia del sistema di gestione della cosa pubblica. Entrando nel dettaglio della questione, infatti, emerge che il fallimento Edilvele ha realizzato un parco giochi di 300 metri quadri oltre ad aver sistemato il parcheggio fronte via Milano per altri 400 metri quadri ma queste al momento sono inaccessibili”, ha proseguito.

“Per questo motivo chiedo l’intervento all’Amministrazione comunale affinché intervenga per sbloccare una situazione assurda che potrebbe almeno in parte risolvere una situazione che tiene in scacco un’intera zona da troppi anni”, ha concluso Tomatis.