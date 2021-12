Albenga, parla mister Alessandro Lupo: “Squadra ridotta all’osso, contestazione? Ho coscienza pulita”

L’Albenga è andato vicinissimo a chiudere il 2021 in testa alla classifica. Il che avrebbe sicuramente consentito di trascorrere un Natale più sereno, visto che la tifoseria ha contestato la società: più partenze che arrivi e una squadra con elementi validi ma lontana dallo squadrone che i supporter ingauni avrebbero sperato di poter tifare.

“Eravamo vicini a fare qualcosa di grande, eravamo 2 a 1 a cinque minuti dalla fine, abbiamo sbagliato ripetutamente il 3 a 1. Abbiamo giocato con una squadra ridotta all’osso. C’erano in campo otto under. Mi prendo le mie responsabilità per le scelte fatte in termini di cambi, che si sono rivelata poi sbagliate. Avrei potuto fare meglio”, commenta mister Alessandro Lupo dopo la sconfitta per 3 a 2 sofferta per mano dell’Ospedaletti.

Lupo poi prosegue: “Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi per quanto fatto fino adesso. Siamo lì in classifica, mi dispiace per aver dilapidato in cinque minuti risultato e primato. Siamo una squadra ridotta all’osso. Probabilmente qualcosa è andato storto negli ultimi cinque minuti, perché non siamo mai andati in sofferenza prima. Abbiamo sbagliato goal davanti alla porta e preso un palo”.

La piazza sembra aspettarsi qualcosa di più dalla società, partita con ambizioni importanti che pian piano sembrano sbiadirsi. “Non so a chi fosse riferita la contestazione. Io ho la coscienza pulita così come il mio staff. Non commento. Penso soltanto a lavorare. Le ultime due sconfitte sono state immeritate. Riprenderemo l’anno nuovo da terzi in classifica. Al momento siamo una banda di ragazzini, mi auguro che la società rinforzi la squadra perché al momento siamo una banda di ragazzini“.

La sconfitta di oggi, 3 a 2 contro l’Ospedaletti, ha fatto seguito a quella di sette giorni fa contro il Pietra Ligure. L’allenatore degli ingauni sa bene che nulla è ancora deciso in chiave qualificazione ai play off visto che sono tante le pretendenti ai primi cinque posti e che le distanze sono minime.

Classifica: 26 Cairese, 25* Genova Calcio, 24 Albenga, 23 Taggia, 21 Finale e Pietra Ligure, 20 Ventimiglia, 15 Varazze, 14 Arenzano e Ospedaletti, 3 Alassio