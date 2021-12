Albenga lancia il contest fotografico di Natale

Albenga. Anche quest’anno il centro storico di Albenga s’illumina d’immenso con le luci natalizie e le sue meravigliose proiezione architetturali che celebrano il centenario della nascita del grande artista ligure Emanuele Luzzati. Una location davvero magica e unica nel suo genere che attrae molti visitatori e turisti da tutta Italia e meta fissa per molti fotografi esperti e amatoriali. Non poteva mancare quindi il contest fotografico di Natale, che si terrà come ogni anno online, sui profili Facebook e Instagram di @Scoprialbenga. Le regole sono semplici, basterà pubblicare i propri scatti taggando la pagina @scoprialbenga e/o usando l’hashtag #albengasilluminadimmenso.

Verranno selezionati tre scatti che diventeranno le nuove cartoline natalizie 2022. Ai tre vincitori riceveranno premi pensati con l’intento di valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

La gara terminerà il 9 gennaio.

“Ad Albenga è già atmosfera natalizia – afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Perché aspettare?! Invitiamo tutti a venire a visitare il Centro Storico, a godere delle proiezioni artistiche sulle facciate dei nostri monumenti a fare shopping nelle splendide attività commerciali addobbate a festa e, perché no, cenare in questa magica atmosfera! Con l’occasione residenti visitatori e turisti possono scattare una foto alle nostre splendide proiezioni e postarle sui social. Questa iniziativa vuole dare seguito al progetto di promozione turistica digitale attuata dall’amministrazione che ha già visto i primi risultati postivi”.

“Gli eventi e le manifestazioni oggi giorno trovano spazio anche nel mondo digitale, un nuovo modo di comunicare che, come tutti sappiamo, è stato accelerato dalla pandemia e che, sfruttato nel modo corretto, può essere uno strumento importante e efficiente per fare promozione e per valorizzare le iniziative della città – aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia -. Con questo contest vogliamo dare un motivo in più alle persone per venire ad Albenga, ammirare il nostro centro storico, i nostri edifici millenari e a partecipare alle tante iniziative che ci accompagneranno fino a gennaio. Allo stesso tempo vogliamo che Albenga, grazie al contributo degli utenti social, possa andare oltre confine e raggiungere quante più persone possibili”.