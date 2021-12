Albenga, in arrivo 16mila euro per incrementare la sicurezza urbana

Albenga. Ancora più sicurezza e più prevenzione ad Albenga grazie all’ottenimento del finanziamento ministeriale di 16.000 euro per incrementare il fondo per la sicurezza urbana.

“Grazie a questi fondi – spiega il sindaco Riccardo Tomatis – riusciremo a incrementare i servizi volti alla sicurezza urbana, in particolare al contrasto allo spaccio degli stupefacenti e, di pari passo, le attività di prevenzione che vedono già i nostri agenti un vero e proprio punto di riferimento per il comprensorio grazie al progetto legalità che stanno già portando avanti nelle scuole di Albenga e non solo e che sarà ulteriormente potenziato”.

“Grazie al finanziamento ministeriale ricevuto – strumento che si affianca al già importante piano di prevenzione e repressione Vannucci/Montan – riusciremo a potenziare sia le attività repressive e di contrasto alla microcriminalità che quelle preventive – commenta l’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci -. Sono, infatti, già in corso immancabili momenti di confronto per lo studio di progettualità rivolte ai ragazzi delle scuole ai fini della sensibilizzazione alla legalità ed al contratto della diffusione degli stupefacenti”.

“Come sempre il nostro invito – dicono dagli Uffici di Polizia – è quello di continuare a supportare le attività avvisando la Centrale Operativa di ogni episodio illecito”.