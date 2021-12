Albenga, il Lions Club dona 30 mila euro alla Croce Bianca: “Un istituzione per il comprensorio”

Albenga. Il Lions Club Albenga Host nell’anno sociale 2021/2022 ha deciso di donare alla Croce Bianca di Albenga 30 mila euro per parte dell’acquisto e allestimento di un’ambulanza.

“ALa motivazione di questo gesto – come spiega il presidente Vittorio Varalli – è dettata dalla riconoscenza verso la P.A. Croce Bianca per i servizi che rende e che ha reso alla popolazione dal lontano 1912, si tratta di un’istituzione per il tessuto sociale ingauno e di tutto il comprensorio”.

“Una realtà di soccorso e compendio sanitario sempre in prima linea e con una costante attenzione sul territorio. Un plauso va altresì al lavoro svolto dalla Croce Bianca in questo difficile periodo di pandemia ed è proprio pensando alla maggiore usura dei mezzi che si è a ancor più rafforzata l’idea di collaborare alla donazione di un’ambulanza. Un aiuto alla P.A. Croce Bianca – conclude – è un gesto concreto verso la comunità tutta”.