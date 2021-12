Albenga, il Comune a Ciangherotti: “Non perde occasione per danneggiare la reputazione della città”

Albenga. “Arriva il Natale e puntuale come ogni dicembre, ad Albenga, arriva anche la solita polemica natalizia del consigliere Ciangherotti che macchia l’immagine di Albenga. Mentre amministrazione e commercianti, con impegno, sacrificio e dedizione portano avanti la ripresa economica e turistica della città nonostante le difficoltà del Covid e, proprio in questi giorni, Albenga è tra le città più fotografate su Instagram grazie alle proiezioni della 3′ edizione di ‘Albenga si illumina d’immenso’, ospita un’importante mostra grazie alle opere di Lele Luzzati, il nostro polemista professionista non trova di meglio da fare che descrivere una città allo sbando ed in difficoltà”. Lo afferma l’Amministrazione comunale di Albenga in risposta alle dichiarazioni del consigliere comunale Eraldo Ciangherotti: “Chi amministra la città non è capace di curarne l’immagine”.

“Ci piacerebbe sapere in quale altra città d’Italia esiste, se esiste, un rappresentante dì un’amministrazione cittadina che non perde occasione per danneggiare la reputazione della sua città, in cambio dì un po’ di visibilità personale. A noi che a differenza sua, abbiamo a cuore la reputazione della città’, sembra davvero assurdo tutto ciò, ancora di più poi alla luce delle stesse parole del consigliere di minoranza che prima denuncia una problematica e poi imputa la stessa alla maleducazione di alcuni cittadini certe situazioni. Basterebbe ciò a capire il valore reale alle sue polemiche”, proseguono.

“Ma si sa è il Natale è vicino e bisogna essere più buoni. Va quindi capito Ciangherotti, sconfitto alle elezioni amministrative, bocciato a quelle regionali, escluso da quelle provinciali dove nemmeno i suoi compagni dì partito lo hanno più voluto a dimostrazione delle sue enormi doti amministrative. In queste polemiche ha ormai l’unica possibilità dì ritagliarsi un po’ dì visibilità’ di cui proprio non sa fare a meno, anche se costruita a discapito dì Albenga. Prendiamo atto dì questo suo atteggiamento di cui ovviamente non condividiamo nulla, ed invitiamo tutti i cittadini della provincia e i turisti a dare il ‘giusto peso’ alle parole di questo soggetto e a venire a visitare la nostra città, una città ricca di storia, tradizioni, culture e bellissimi negozi e locali, che grazie alle installazioni luminose in questi giorni, è ancora più bella”.