Albenga, Ciangherotti (FI): “Per il sindaco Tomatis il bilancio del 2021 è negativo”

Albenga. “La fine dell’anno è tempo di bilancio e, visto che il sindaco Riccardo Tomatis non ha l’umiltà di riconoscere gli errori suoi e della sua raffazzonata maggioranza, provo a dargli dei voti, non come giudizio personale (non mi piace dare giudizi, non è il mio ruolo), ma come giudizio politico, doveroso per un consigliere di opposizione. E il giudizio politico è impietoso: un sindaco impreparato, incapace di guidare una giunta composta da assessori improvvisati”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

“Veniamo al dunque. Sicurezza – spiega Ciangherotti -. Nonostante i proclami e i comunicati stampa che vantano successi nella lotta allo spaccio di droga, Albenga continua ad essere la capitale del commercio delle sostanze illecite in Riviera. Non solo, le bande di spacciatori si affrontano sempre più spesso in piano centro, con conseguenti timori da parte dei cittadini, stanchi di vedere risse, coltelli, bottiglie rotte usate come spade. E dei furti su auto vogliamo parlarne? Sembra essere tornati agli Anni ’80. Sono furti per fame? Non lo so, ma allora significa che non funzionano nemmeno i servizi sociali, oltre all’assessorato alla Polizia Municipale”.

“Turismo – prosegue il consigliere -. Mi dicono che il ‘guru’, pagato lautamente dal Comune e dal Comitato turistico, sia un professionista serio e preparato (e ci mancherebbe, vista la parcella), ma al momento i risultati non si vedono. Albenga continua ad essere la Cenerentola, almeno dal punto di vista dell’immagine, della Riviera. Si sono fatte, in estate, manifestazioni per i turisti, ma mancano le manifestazioni di richiamo, quelle capaci di allungare la stagione turistica e richiamare ospiti. Agricoltura. Che fine hanno fatto le De.Co. che dovevano essere il biglietto da visita della nostra Città, capaci di unire Agricoltura e Turismo? E che dire dei progetti che dovevano servire ad aiutare il settore, dall’autoporto al Tavolo Verde che, a quanto mi risulta, si riunisce di rado e con soluzioni inadeguate?”.

“Viabilità – afferma ancora il consigliere forzista -. E’ mai possibile che i lavori, spesso necessari, vengano fatti contemporaneamente, senza che i vari enti parlino tra di loro? Non ho mai visto la Città così paralizzata da semafori, scavi, potature degli alberi fatte in contemporanea. Avere un’agenda e uno scadenzario è così difficile? Illuminazione pubblica. Da giovedì 19 novembre scorso, con la firma del contratto tra Amministrazione comunale ed Engie, la città è progressivamente diventata molto buia dove sono stati sostituiti i corpi illuminanti, nonostante il Sindaco avesse promesso alla cittadinanza che, “oltre ad una migliore illuminazione della nostra città grazie alla tecnologia a Led, una città meglio illuminata è una città più sicura”; la gente oggi ha paura a girare per strada nelle ore notturne perchè i marciapiedi restano in penombra e aumenta la paura di girare per strada”.

“Sanità’. È stato chiuso definitivamente oramai il Punto di primo intervento e i 20 Comuni dell’albenganese insieme a Alto e Caprauna hanno incassato un ulteriore declassamento del nostro Ospedale Santa Maria di Misericordia, che ha generato soddisfazione solo nel sindaco Tomatis, forse perchè a lavorare nel nuovo ambulatorio sono i medici di base alla cui categoria appartiene il primo cittadino. Pandemia. Dieci giorni or sono, quando ormai era chiaro che si sarebbe andati verso l’annullamento delle manifestazioni di Fine Anno, il Sindaco ha fatto inviare dall’Ufficio Stampa un comunicato in cui sosteneva che, grazie ai concertini diffusi, si sarebbe salvata la festa. E’ finita come sappiamo, ma certo, la colpa è sempre di qualcun altro…” conclude Ciangherotti.