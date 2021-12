Albenga, Ciangherotti (FI): “La città è sporca, chi l’amministra è incapace di curarne l’immagine”

Albenga. “Mentre il sindaco Tomatis e gli assessori della sua giunta sono impegnati ad illuminarsi di immenso nel centro storico, le strade di Albenga, oltre ad essere buie, sono anche sempre più sporche. Dalla periferia al cuore della città, i cittadini continuano a segnalare rifiuti abbandonati e deiezioni canine a terra che costringono turisti e residenti ad effettuare dei veri e propri slalom sui marciapiedi. Questa, a quanto pare, è la cartolina che è stata pensata per promuovere la città nel corso di queste festività. Ci troviamo di fronte ad una amministrazione comunale incapace di curare l’immagine del territorio in chiave turistica”. Ad affermarlo è il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, sarebbero diverse le criticità segnalate da residenti e commercianti: “In questo periodo di richiamo turistico in occasione delle festività natalizie – spiega Ciangherotti – la città dovrebbe mostrarsi più bella che mai. In realtà, è sufficiente farsi un giro per le vie di Albenga per rendersi conto che siamo ben lontani da tutto ciò. Alcune strade vengono completamente ignorate dai quotidiani cicli di pulizie. Ne è un esempio una delle strade che collega via degli Orti con via Trieste. Bottiglie di vetro spaccate, deiezioni canine, cartacce. È questo il triste spettacolo che da settimane si trovano di fronte passando di lì le famiglie e gli studenti che ogni giorno si recano nella vicina scuola”.

“Per quanto riguarda i bisogni degli animali lasciati per terra – sottolinea il consigliere comunale albenganese – se da un lato è innegabile la maleducazione di alcuni padroni, dall’altro lato è impossibile non domandarsi che fine abbiano fatto i tanto proclamati controlli dell’amministrazione comunale. Via Trieste, proprio come molte altre vie del centro, è una campo minato di feci che costringono i cittadini a camminare a zig zag. Eppure non ci vuole un investigatore di fama internazionale per individuare gli autori di questi gesti”.

Ciangherotti chiede quindi “un intervento incisivo e risolutivo” da parte dell’amministrazione comunale: “La maggioranza passi dalle parole ai fatti e ponga in essere controlli mirati- conclude l’esponente forzista – anche perché la miglior campagna di sensibilizzazione non sono i simpatici cartelli informativi, ma le multe elevate ai padroni indisciplinati. Attualmente chi non provvede a rimuovere le deiezioni canine rischia una sanzione da 25 a 200 euro. Ma chi sporca le strade danneggia gravemente l’immagine della città e compromette anche il lavoro dei commercianti. Le multe dovrebbero essere effettive e di almeno mille euro. Oggi purtroppo la maggior parte dei padroni di cani sa di poterla fare franca perché la giunta comunale dorme. E a rimetterci è tutta la città”.