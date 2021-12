Albenga, Ciangherotti (FI): “Il sindaco ci illumini di immenso e accenda le luci nelle strade che ha lasciato al buio”

Albenga. “Albenga s’illumina di immenso? Forse il sindaco Tomatis non ha ancora trovato il tempo per farsi un giro nelle vie della città che, grazie all’incompetenza di questa amministrazione, sono rimaste al buio. Prima di pensare alle illuminazioni natalizie, chi amministra dovrebbe preoccuparsi della quotidianità e della sicurezza dei cittadini albenganesi”. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale ingauno, torna ad attaccare la giunta guidata dal sindaco Riccardo Tomatis sull’appalto relativo alla nuova illuminazione pubblica della città di Albenga.

Secondo l’esponente forzista, le festività natalizie albenganesi partirebbero all’insegna di un paradosso: “Il claim ‘Albenga s’illumina di immenso’ suona davvero come una presa in giro nei confronti di tutti quei cittadini che da mesi devono fare i conti con la non illuminazione pubblica di alcune strade – spiega Ciangherotti -. Sindaco e assessori pensano solo a farsi belli agli occhi dell’opinione pubblica lanciando le proiezioni architetturali natalizie del centro storico, ma fanno finta di non vedere che da diversi mesi la città è diventata spettrale”.

“La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità – sottolinea l’esponente forzista -, ma oggi c’è da avere paura a percorrere alcune strade di Albenga nelle ore più buie. Gli spacciatori e i malintenzionati ringraziano i ‘gretini’ che ci amministrano per questo ‘regalo’ in anticipo. Nella giunta albenganese, infatti, c’è qualcuno che pensa di salvare il futuro del pianeta depotenziando l’illuminazione pubblica della città”.

Secondo Ciangherotti, infine, l’amministrazione comunale avrebbe lasciato carta bianca alla nuova società chiamata a gestire l’illuminazione pubblica: “Hanno firmato un appalto della durata di 15 anni, che andrà ad incidere negativamente sulle casse comunali e che non tiene minimamente conto delle reali necessità illuminanti delle strade – conclude il consigliere ingauno -. E mentre il sindaco ci invita a stare con il naso all’insù per apprezzare le proiezioni natalizie del centro storico, nelle strade al buio di Albenga i cittadini devono tenere gli occhi ben a terra per capire dove stanno andando”.