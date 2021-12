Albenga, cede una parete a scuola: insegnante si infortuna accompagnando fuori gli alunni

Albenga. Cede una parete a scuola per fortuna senza coinvolgere nessuno, ma una insegnante si infortuna accompagnando i ragazzi fuori dall’aula.

È successo questa mattina, alle scuole elementari di via degli Orti, ad Albenga, dove si è verificato il cedimento di una parte di una tramezza, a livello pavimento, in un’aula.

“Il fenomeno, – hanno fatto sapere dal comune di Albenga, – verificatosi in conseguenza di una lavorazione in corso nell’attiguo cantiere dei lavori di messa in sicurezza della scuola, è circoscritto alla sola parete dell’aula in oggetto. I tecnici, prontamente intervenuti sul posto, stanno eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso”.

Non si è verificato alcun danno alle persone a seguito dell’accaduto ma, stando a quanto riferito, una insegnante, che stava accompagnando gli alunni all’esterno, è inciampata e, a causa della caduta, avrebbe riportato la frattura di una gamba.

È stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della croce bianca di Albenga in codice giallo.