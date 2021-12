Albenga, al nido d’infanzia Girotondo un albero creato dai bambini con materiali di recupero

Albenga. Quest’anno il Nido d’Infanzia Girotondo e la ludoteca inglese Joyland di Leca hanno deciso di collaborare per la creazione di un albero di Natale davvero speciale.

L’albero, posto all’entrata delle due strutture, è stato addobbato dai bambini e dalle loro famiglie, che hanno creato, a casa, delle decorazioni con materiali di recupero.

Si sono sbizzarriti con la fantasia e la creatività, appeso la loro creazione all’albero e, in cambio, estratto una frase di auguri creata dalle educatrici per augurare un buon Natale a tutte le famiglie.

“L’albero Girojoy non solo ci aiuta a sentirci più vicini in questo momento, permettendoci di costruire qualcosa insieme, ma regala a tutti un messaggio di amore per l’ambiente: anche ciò che ci sembra da buttare può diventare qualcosa di bello da donare!”, commentano dalla scuola.