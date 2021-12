Alassio vara il Bilancio previsionale: nuove opere e investimenti, resta la spada di Damocle del caso-Fincos

Alassio. Il bilancio 2022 risulta a pareggio per € 36.483.704 a cui va aggiunto il Fondo Pluriennale Vincolato di oltre 10.000.000 di euro in corso di definizione, presentando entrate correnti per € 25.358,785 tale voce rappresenta un riduzione rispetto all’anno precedente di oltre 300.000 euro, trasferimenti correnti per € 898.388, entrate extra tributarie per € 2.915.526,00 ed entrate in conto capitale per € 3.089.465,00 tra spese si rilevano le spese correnti per € 28.788.302 e spese in conto capitale per € 3.785.500.

Chiude con un avanzo di amministrazione alla data odierna di € 2.365.710,51 che sarà determinato ed imputato in via definitiva in sede di Rendiconto, un saldo in cassa pari ad € 12.951.380,98; quest’ultimo dato particolarmente importante anche alla luce di tutte le ripercussioni negative a seguito della pandemia ancora in corso e “comunque rispecchia lo stato di “buona salute” dell’ente comunale” afferma l’assessore al bilancio Patrizia Mordente.

“Sempre per quest’anno senza previsione di accensione di nuovi finanziamenti, anzi con l’estinzione di alcuni e di conseguenza si evidenzia come la costante contrazione di tali spese si traduca con una maggiore disponibilità di parte corrente”.

“Il presente bilancio è la fotografia di quanto sta attraversando il nostro Comune, che risente, ovviamente, del difficile momento dell’economia a livello nazionale ed internazionale con il persistere della pandemia ancora in corso. Si è sempre in attenzione anche sotto il profilo della risaputa vertenza in essere con “FINCOS” che ci obbliga a prestare particolare attenzione alle valutazioni per gli accantonamenti al Fondo contenziosi che allo stato attuale è pari ad € 2.600.000,00 per i quali sono previsti dal nostro bilancio successivi accantonamenti nell’arco del futuro triennio in modo da adeguare costantemente il fondo, così come richiede la normativa e la sezione di controllo della Corte dei Conti. Oltre al suddetto fondo è anche presente il Fondo crediti dubbia esigibilità che risulta pari ad € 4.300.567,06″.

“Gli accantonamenti ai fondi nonché la contrazione dei trasferimenti correnti da amministrazioni centrali, ci ha portato ad una attenta e puntuale analisi di tutte le poste delle spese correnti”.

“I settori del turismo-sport-cultura oggetti di una contrazione, sono stati dotati di un PEG di circa 300.000. A cui va aggiunto del capitolo dell’imposta di soggiorno prevista dagli uffici per circa 300.000,00 totalmente destinata al Turismo in coordinazione con il Comitato Locale del turismo, ovviamente questa entrata, visto la notevole influenza dell’epidemia in atto e della grave crisi del settore, è stata iscritta in via prudenziale prendendo a base le entrate dell’anno 2021”.

“In merito ai capitoli della cultura evidenzio che per l’anno 2022, così come l’annualità precedente, ha potuto beneficiare del risparmio di spesa del 10% in della gestione della “biblioteca” esternalizzata alla partecipata Gesco”.

“Come sempre particolare attenzione ha rivestito gli stanziamenti al settore del Servizio delle Politiche Sociali confermando ciò che era stato previsto per l’anno 2021 e di conseguenza iscrivendo un PEG di oltre 1.200.000,00 euro, sempre in accordi con le richieste degli uffici preposti. Ovviamente tale settore nell’arco dell’esercizio sarà sicuramente soggetto a ulteriori stanziamenti sulla base delle future necessità”.

“Per le politiche scolastiche stanziamento di circa 840.000 euro rilevando un sensibile aumento rispetto all’anno 2021 di oltre 100.000 euro dovuto in parte all’aumento delle relative utenze ed in particolar modo al costo della refezione scolastica per effetto della pandemia COVID-19; che prevede tra l’altro lo stanziamento per il “campo sole” di € 160.480,00. In merito a tale argomento mi preme evidenziare quanto ha fatto questa amministrazione nell’arco del 2021 come per il 2020 al fine di adeguare le nostre strutture scolastiche alle esigenze per l’adeguato distanziamento come previsto dalla normativa riferita all’epidemia COVID-19″.

“Si sono confermati i fondi per € 39.600 per il Centro Alassio Salute, in modo che lo stesso possa continuare ad espletare il suo servizio come centro socio-sanitario e guardia medico-turistica”.

“Lo stanziamento per le spese del personale dell’Ente è pari ad € 4.480.529 (pressoché uguale a quello del bilancio 2021)”.

E ancora: “Come sempre nel nostro bilancio grande importante assumono, come sempre, i lavori pubblici previsti per € 3.785.505 finanziati dal presente bilancio di previsione a cui devono essere sommati oltre € 10.000.000 relativi a lavori presenti nel Fondo Pluriennale Vincolato per un totale di oltre 13.000.000 di euro, tutti o in fase di avvio e in pieno corso di realizzazione, tra i quali la realizzazione della scuola di via Gastaldi, il parcheggio di Via Pera del quale il secondo lotto già finanziato nel 2021 e nel presente bilancio finanziato il terzo lotto, come anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi agli edifici comunali (tra cui le due caserme delle forze dell’ordine) la riqualificazione di Madonna Delle Grazie…”.

“Si sottolinea che è, inoltre, presente il finanziamento dell’acquisto del “compendio Gea001_1/GE01”, il cosiddetto parcheggio della “Piccola” finanziato per una parte sul bilancio 2021 per € 614.040 e per € 800.000 sul presente bilancio 22/24″.

“Le opere sopra dettagliate sono state finanziate come segue: per € 10.000.000 dal Fondo Pluriennale Vincolato; per € 1.100.000 da Oneri di Urbanizzazione¸ € 429.465 da entrate c/capitale titolo IV “Contributi”; mentre per € 82.000 proventi Legge 208; da alienazioni del patrimonio per € 1.560.000; a questo € 614.040,00 da Avanzo vincolato”.

“In ultimo come già accennato precedentemente mi preme evidenziare particolare risalto alla l’indice di indebitamento che per ormai da ben oltre 15 anni il nostro ente non ricorre all’indebitamento per finanziare le opere pubbliche, ma provvede esclusivamente con mezzi di bilancio, favorendo il decrescere dell’indebitamento e di conseguenza aiutando nel finanziamento della spesa corrente” conclude l’assessore Mordente.

Il consigliere Jan Casella ha sottolineato: “Finanziamento possibile al bando Next Generation che apre a moltissime possibilità. A che punto siete? La scadenza è a fine gennaio. Che chance abbiamo di ottenerlo? Quanto è stato complessivamente il costo del Festival della Cultura e quanto verrà stanziato per il nuovo anno. Chiediamo il costo complessivo. Prevedete altri Bonus spesa per sostenere la cittadinanza colpita dagli effetti della pandemia? Si vedrà la fine di Fincos?” le domande poste dall’esponente di opposizione.

Il vice sindaco e assessore Angelo Galtieri: “Per quanto riguarda il progetto Next Generation abbiamo verificato la possibilità di un finanziamento previsto 80mila rispetto a uno studio di fattibilità su un progetto a carattere turistico e ricreativo. Avevamo valutato con il Comune di Albenga di realizzare un progetto sulla Strada romana per inserirla in un circuito romantico e sportivo. Il progetto dovrebbe essere deliberato entro la prima decade di gennaio. In quest’ottica stiamo lavorando anche per un ulteriore bando previsto per aprile 2022.

L’assessore Giannotta: “Siamo sempre presenti con Banco Alimentare. Il monitoraggio poi è costante e sulla base di quello che emerge dalla situazione procediamo con iniziative mirate. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio sempre presente e fantastico per professionalità e nei modi con cui si interfacciano con l’utenza. Quanto al contenzioso Fincos pende l’appello che ha introdotto la Fincos contro il lodo. L’ultima udienza è stata celebrata ad ottobre. Siamo in attesa della sentenza che potrebbe arrivare entro pochi mesi”.

E sugli accantonamenti Fincos: “L’importo da accantonare è intorno agli 8mln di Euro che è spalmato su bilancio triennale. Molto difficoltoso in questi tempi accantonare somme importanti siamo sempre a lottare con altre necessità e urgenze. C’è già un fondo cospicuo e potrebbero esserci soluzioni differenti non esclusivamente di carattere monetario. Festival della Cultura: sul capitolo della cultura per 2022 stanziati 55mila euro, sul bilancio 2021 per tutte le attività 143mila auro, non solo per il Festival ma per tutte le attività della Cultura di tutto l’anno. Stanno facendo tutti i rendiconti entro poco tempo potremmo avere le voci specifiche.

Infine, l’intervento del sindaco Melgrati: “Su Fincos siamo legati a una sentenza che è un lodo che ha valore legale e non possiamo uscirne. Partiamo dal concetto che il lodo arbitrale è la “bibbia”. E’ vero che abbiamo accantonato un buon fondo, ma ci sono altre opzioni come l’allungamento della concessione che potrebbe abbassare i costi monetari di parte comunale. Per quanto riguarda il bilancio sottolineo il grande sforzo da parte di tutti gli uffici in particolare l’ufficio economico finanziario che ringrazio, mi unisco anche al ringraziamento particolare alla d.ssa Gandino sempre presente e operativa. Il Festival della Cultura è stato l’unico grande evento che abbiamo potuto svolgere quest’tanno e ha avuto un risultato mediatico incredibile, con articoli di stampa nazionale e internazionale. Replicheremo quest’anno aggiungendo un accordo con il Museo del Cinema di Torino, portando un ulteriore premio alla “Carriera del Cinema” nell’attesa che Alassio abbia il suo cinema” conclude il primo cittadino alassino