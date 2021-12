Alassio: Tari invariata per il 2022, ma il piano provinciale modificherà il sistema delle tariffe

Alassio. Per l’anno 2022 le tariffe Tari per le varie categorie restano invariate rispetto a quelle adottate per l’anno 2021: è arrivata l’approvazione del Consiglio comunale di Alassio al piano tariffario, il quale, tuttavia, è legato all’attuale percorso di validazione del Piano Finanziario 2022-2025 che deve essere fornito dall’ente gestore, oltre al completamento delle procedure informatizzate di elaborazione dei dati richieste dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che regola la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi per il servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Il versamento del tributo dovuto per l’anno 2022 sarà effettuato in due rate scadenti il 20 ottobre 2022 e il 20 dicembre 2022, mediante invio di modelli F-24 precompilati da parte dell’ufficio tributi.

L’assessore comunale Mordente ha ribadito che “il Comune non può toccare tariffe se non sulla base di un piano economico finanziario che deve essere redatto dal gestore del servizio che non ha ancora fornito al comune i dati necessari. Il comune può solo confermare le tariffe precedenti per poter approvare il bilancio nei tempi previsti dalla legge. In futuro le tariffe non saranno più nelle mani dei Comuni”.

Nel dibattito consiliare è intervenuto Jan Casella: “Salta all’occhio la tariffa alta che compete a bar e ristoranti che quindi colpisce una ampia parte del nostro tessuto economico. Allo stesso modo colpiscono le tariffe più basse per istituti credito e della grande distribuzione si potrebbe pensare di livellare le percentuali. Resta un miraggio la tariffa puntuale? Dovrebbe essere l’obbiettivo di qualsiasi amministrazione. O magari individuare delle premialità rispetto per esempio alla riduzione del consumo della plastica”.

“Le tariffe Tari sono uno dei massimi costi che le aziende devono sopportare e di questi tempi è davvero difficile per tanti pagare. Già bene che non abbia seguito il trend delle tariffe energetiche. Mi associo però all’invito del consigliere Casella rispetto alla tariffa puntuale. Questa estate abbiamo registrato problemi, sono mancati uomini e mezzi, ma l’obbiettivo deve essere quello” aggiunge il consigliere di minoranza Enzo Canepa.

“Non pretendo che il servizio abbia la qualifica di perfezione, tuttavia da qui a dire che mandavano mezzi e uomini non corrisponde al vero… Il passaggio da un vecchio a un nuovo modello di conferimento di rifiuto ha comportato un aggravio di lavoro sia per l’utente sia per la nuova ditta. L’obbiettivo è diminuire il conferimento in discarica. Occorre cambiare approccio e atteggiamento nei confronti dei rifiuti. Questo modello ha bisogno collaborazione maggiore tra cittadino e azienda. La Tari è la benzina di questo sistema” ha ribattuto l’assessore alassino

“Dal 2020 abbiamo iniziato un percorso per l’adeguamento alle tariffe fino a che sarà il Comune a doversene occupare. Lo scorso anno proprio sulla scorta dei suoi suggerimenti abbiamo già “alleggerito” maggiormente bar ristoranti e alberghi a scapito di uffici e istituti di credito. E’ un percorso che ci porterà alla tariffa puntuale. In questi anni difficili tutto quello che possiamo fare nei confronti delle utenze è introdurre ristori e agevolazioni e questa amministrazione ha sempre fatto molto in questo senso e faremo ancora non appena ne avremo la possibilità. Siamo consapevoli della situazione”.

Per il consigliere Casella: “Ci sono state situazioni in cui era evidente che il nuovo sistema di raccolta rifiuti era sottodimensionato. Poi magari è andato o andrà tutto a regime. Il servizio di risposta tra segnalazione e intervento sul territorio al momento non è efficiente. Rilancio la richiesta di un incontro con i vertici di Sat”.