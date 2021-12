Alassio, “Sulla Strada Giusta” diventa anche calendario: distribuito ad associazioni e scuole

Alassio. Nel solco di “Sulla Strada Giusta”, l’iniziativa del Comando di Polizia Municipale di Alassio per sensibilizzare la popolazione studentesca al rispetto delle norme del codice della strada ma anche alle norme del vivere civile, nasce il Calendario 2022 della Polizia Municipale alassina.

“Nessuna glorificazione del corpo di Polizia Municipale – vuole subito specificare il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati – ogni mese, infatti reca precise indicazioni su aspetti della vita quotidiana, sul ruolo e i compiti della Polizia Municipale che, lo ricordo, non fa solo le multe alle auto in sosta vietata, ma svolge attività fondamentali per esempio nei casi di emergenza come abbiamo avuto modo di vedere, purtroppo, in occasione di mareggiate, allerte e durante l’emergenza sanitaria. Sulla Strada Giusta è un’iniziativa di grande respiro civile, un vero e proprio master di educazione civica che nel Calendario trova ulteriore espressione”.

“Abbiamo raccolto nei dodici mesi immagini del personale, degli uffici, dei mezzi in dotazione e delle attività che svogliamo insieme a prescrizioni del vivere civile – aggiunge il Comandante Francesco Parrella – lo stiamo consegnando a tutti gli enti del territorio e alle associazioni della città ma soprattutto agli istituti scolastici affinché i ragazzi e le ragazze delle scuole abbiano tutti i giorni sott’occhio buone norme di comportamento”