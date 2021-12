Alassio, mercato settimanale sospeso per le feste: torna il 2 gennaio

Alassio. “Il mercato settimanale alassino del sabato festeggia Natale e Capodanno e osserva la giornata di riposo da trascorrere in famiglia”. A comunicarlo il Comune della città.

Le associazioni degli ambulanti si sono accordati per sospendere il mercato nei sabati del 25 dicembre e dell’1 gennaio, recuperando nell’intera giornata di domenica 2 gennaio.

“Nulla a che vedere con le eventuali restrizioni – spiega Parrella, comandante della polizia municipale di Alassio – semplicemente un legittimo desiderio di trascorrere le festività natalizie con i propri cari”.

Per quanto attiene gli effetti delle eventuali restrizioni attesi dalla cabina di regia ministeriale, si è ancora in attesa per valutare gli effetti sul calendario alassino dei prossimi giorni.