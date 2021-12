Alassio, lo sfogo di Nissrine: “Io, mio marito e la mia bimba vittime di offese razziali e umiliati”

Alassio. Riceviamo e pubblichiamo la lettera-sfogo di Nissrine che, in vacanza ad Alassio con la sua famiglia, si è detta “vittima di insulti razziali”, proferiti in pieno giorno, davanti a diversi testimoni (che non sarebbero però intervenuti) sul lungomare di Alassio.

Tutto è nato da una lite con la padrona di un cane che è degenerata fino all’arrivo della polizia.

Alassio che città meravigliosa. Sono arrivata nel 2014 in Italia come esperta di energia ibrida elettrica e rinnovabile per il progetto drone militare P1HH presso Piaggio Aerospace. Ho un dottorato in scienze per l’ingegnere francese di origini libanesi e ho vissuto qui per 4 anni. Sono dovuta partire dopo aver terminato la mia missione qui.

Ma ho deciso dopo 4 anni di tornare come turista con la mia famiglia, perché mi sono affezionata personalmente all’Italia e ad Alassio. Ho una bambina adesso, si chiama Maria e ha solo 3 anni.

Era giovedì 18 dicembre 2020 verso le 15,30, quando decidemmo di uscire con la famiglia a prendere il sole in spiaggia ad Alassio. Un cane senza protezione e senza cintura è venuto verso di noi e ha preso il panino dalla mano della mia bambina.

Ho avuto paura per la mia bimba, che si è spaventata, ma temevo anche che il cane potesse mangiare qualcosa che potesse ferirlo. Quindi, ho chiesto gentilmente alla proprietaria di portare via il suo cane, ma non era contenta.

Successivamente, il suo cane è tornato di nuovo, ma questa volta ha preso l’intera borsa. Ho chiamato di nuovo la signora e le ho avanzato nuovamente la richiesta.

Ma lei a quel punto mi ha insultata con parolacce. Credeva che fossi una che non capiva l’italiano, dato che si è permessa di chiamarmi con tutte le parole volgari davanti a mia figlia e a mio marito. Le ho detto di smetterla altrimenti avrei chiamato la polizia, e lì, lo shock totale: ha cercato di colpirmi con il guinzaglio del cane come si fa con gli schiavi. Mio marito si è messo in mezzo e ha preso il colpo, ma per fortuna non si è fatto male.

Ma le parole che questa signora ha detto più tardi in presenza dell’amica che la accompagnava sono state più pesanti che mai. Osservazioni razziste che ci sono cadute sulla testa come bombe.

Ci ha detto chiaramente ‘andate via voi arabi e musulmani merda. Tornate nel vostro paese di merda’ e ha continuato insultando anche il profeta musulmano. Tutto questo davanti alla mia bambina di 3 anni e a numerosi presenti. È stato molto doloroso. Successivamente ha anche preso in giro il mio fisico orientale e la mia natura.

Quello che mi fa male è la presenza della mia bambina in tutto questo. Se fossi stata sola avrei potuto anche lasciar perdere, ma è per la mia bambina che sto scrivendo questa lettera. Per lei e per il suo futuro perché non voglio che accada ad altre persone. Lei è stata traumatizzata tutto il giorno.

Sono andato alla polizia per raccontare la storia, ho mostrato un video dell’accaduto ma alla fine ho deciso di non sporgere denuncia perché non cerco alcun guadagno da questa storia. So che gli agenti hanno poi raggiunto la signora e le hanno parlato, ma non conosco i successivi sviluppi.

Se questa signora fosse almeno tornata a scusarsi per Maria, per la mia famiglia e per tutti i musulmani che ha insultato avrei lasciato perdere del tutto. È una storia seria e fa male anche perché è accaduta davanti a tante persone, ma nessuno ha fatto niente come se fosse normale trattarci così.

Peccato che nel 2021 e vicino al 2022 incontriamo ancora una mentalità razzista marcia come questa. Ci sono davvero cose più importanti nella vita. Siamo una famiglia rispettosa e siamo venuti qui come turisti, siamo tutti umani su questa terra.

Nissrine Abdallah