Alassio, l’assessore Giannotta porta gli auguri del Comune a “L’Isola che c’è”

Alassio. Un giro di tombola e una pioggia di auguri per l’assessore alle politiche social di Alassio Franca Giannotta che in questi giorni si è recata al centro per anziani “L’Isola che C’è” per salutare e portare l’augurio dell’amministrazione comunale agli ospiti del centro anziani.

“E’ stato davvero divertente ed emozionante – il suo commento al termine dell’incontro – dopo tanto distanziamento, finalmente si è potuto vivere un momento di gioia e condivisione, seppure con le dovute precauzioni”.

“Sono gli anziani e i bimbi, le fasce più vulnerabili della nostra società ad avere sofferto maggiormente le restrizioni derivanti da questa pandemia”, conclude.