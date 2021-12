Alassio, giovedì i funerali di Giuseppe Traina: l’imprenditore morto tragicamente schiacciato da un mobile

Alassio. Saranno celebrati il 9 dicembre alle ore 10:30 nella Parrocchia di Sant’Ambrogio di Alassio i funerali di Giuseppe “Pino” Traina, l’imprenditore deceduto lo scorso giovedì dopo essere rimasto schiacciato da un mobile.

Da tutti conosciuto come “Pino”, Giuseppe aveva 68 anni ed era originario di Palermo. Per molti anni è stato titolare della ditta Traina Servizi Ecologici, ora gestita da uno dei due figli.

Giovedì mattina, proprio uno dei suoi figli ha scoperto il tragico incidente, trovando il corpo senza vita del padre all’interno della sua abitazione. Subito ha chiesto aiuto al custode del vicino cimitero, sul posto sono poi arrivati vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine. Ma per lui non c’è stato nulla da fare, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le indagini, la morte è stata accidentale ed è stata provocata dai traumi dello schiacciamento, causati dalla caduta di una sorta di armadio-letto.

Giuseppe Traina lascia i figli Davide e Simone, le nuore Monica e Elisa, i fratelli Filippo e Gianni e le sorelle Rosetta, Fortunata e Maria.