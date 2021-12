Alassio, dalla Regione 5mln di euro per il pascimento del litorale. Giampedrone: “Allo studio anche un’opera di difesa della costa”

Alassio. Verrà realizzato nella primavera del 2022 il secondo intervento di ripascimento strutturale del litorale di Alassio, analogo al primo già realizzato nella primavera scorsa per far fronte agli ingenti danni provocati dalla mareggiata dell’ottobre 2018. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, nel corso di un sopralluogo nella città del Muretto, insieme al vicesindaco Angelo Galtieri.

Il primo intervento a 2,5 milioni di euro si è concluso la primavera scorsa e ha consentito di realizzare il ripascimento strutturale del litorale compreso tra il pennello in località ex Adelasia e il terrapieno denominato “la Scogliera”, mediante 120mila metri cubi di materiale prelevato dai fondali al di fuori della spiaggia sommersa. L’intervento è stato realizzato effettuato nella primavera del 2021.

“La terribile mareggiata di tre anni fa – ricorda l’assessore Giampedrone – aveva distrutto la spiaggia di Alassio, sia la parte emersa, ridotta in parte ad una sottilissima striscia di sabbia e in parte scomparsa del tutto, sia la parte sommersa, rimasta in una situazione generale di dissesto. In sostanza il mare era a contatto diretto con le case e gli altri edifici cittadini, con frequenti tracimazioni e ulteriori significativi danni per le attività produttive e per i privati”.

“Grazie all’intervento di Regione e al dialogo costante con il dipartimento nazionale di protezione civile – prosegue – sono stati messi a disposizione del Comune 5 milioni di euro divisi in due annualità, nel 2020 e nel 2021. Oggi abbiamo avuto un momento di approfondimento con l’amministrazione comunale al termine del quale abbiamo certificato il buon esito del primo lotto di ripascimento (con 2,5 milioni già investiti) e la partenza del secondo lotto da altri 2,5 milioni: questa seconda tranches di lavori si contrattualizzerà entro fine anno e che vedrà i primi vagiti a partire dai primi mesi del 2022. Questi lavori completeranno la prima fase di interventi di difesa delle zone commerciali adiacenti gli stabilimenti e le abitazioni che si trovano subito dietro. Abbiamo anche iniziato a ragionare su una serie di interventi strutturali che, insieme al ripascimento, possono completare la difesa dall’erosione costiera del comune di Alassio. Sarebbe una soluzione storica. Nelle more della realizzazione del secondo lotto sono convinto che troveremo una soluzione tecnica e magari anche le risorse per poter realizzare, magari tra il 2022 e il 2023, questo tipo di interventi strutturali”.

Per quest’anno è previsto un ulteriore investimento per altri 2 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di un ulteriore ripascimento del tutto analogo a quello effettuato, con un volume di 124mila metri cubi di sabbia. L’intervento, recentemente approvato in linea tecnica, verrà realizzato nella primavera del 2022: “Sono soddisfatto di questo risultato – conclude Giampedrone – reso possibile grazie alla collaborazione proficua e al lavoro di squadra tra l’amministrazione regionale e quella comunale, che ha predisposto i progetti, rendendo possibile il via libera tecnico e l’avvio delle procedure nei tempi previsti”.

L’assessore alla protezione civile del Comune di Alassio Franca Giannotta ha aggiunto: “Oggi abbiamo avuto l’onore di avere con noi l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che ci ha relazionato sugli aiuti che la Regione può fornire al nostro Comune rispetto all’opera di ripascimento, ripascimento che è stato già realizzato per una prima parte con notevole successo. Abbiamo già avviato e concluso l’iter per il secondo lotto e contiamo di ottenere un aiuto anche per la realizzazione di un’opera di difesa a mare. Oggi abbiamo avuto ottime notizie e contiamo sul breve di poter contare fattivamente su questi aiuti”.

L’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi: “Alla riunione hanno partecipato anche le associazioni di categoria, che credo siano rimaste soddisfatte dai risultati di questo incontro. Aspettiamo che l’assessore Giampedrone ci inviti ad una riunione tecnica in Regione per capire qualche tipologia di opera di difesa mettere in atto ad Alassio”.

“Momento splendido – ha chiosato il vice sindaco Angelo Galtieri – Oggi abbiamo avuto convergenza totale sia dalla parte pubblica che dalla parte privata. Se continua così nei prossimi tre anni potremo aver finalmente superato questo enpasse che ci ha penalizzato nel 2018 e nel 2019”.