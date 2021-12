Alassio, da lunedì sospese le visite alla residenza protetta Giacomo Natale

Alassio. Da lunedì 20 dicembre la direzione sanitaria della residenza protetta Giacomo Natale di Alassio vieta le visite in presenza e promuove quelle in videoconferenza. Anche gli auguri del sindaco e dell’assessore alle politiche sociali saranno da remoto.

“In considerazione all’evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio ligure gli ospedali e alcune rp e rsa hanno già provveduto alla chiusura delle visite dei famigliari. Comprendendo il disagio psicologico degli ospiti e dei famigliari provvederemo a dare la possibilità di mettere in contatto ospiti e famigliari attraverso video chiamata con l’uso di tablet” si legge nella comunicazione diffusa dalla struttura. Le disposizioni sono pervenute a firma del direttore sanitario, Roberta Morizio, del coordinatore della struttura Maria Mennella e della psicologa Giovanna Bellando.

“Comprendiamo la finalità di estrema tutela degli ospiti – spiega l’assessore Giannotta – anche se siamo consapevoli di quanto, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno sia ancora più doloroso il distacco forzato dai propri cari. Anche per quanto ci riguarda stiamo cercando di organizzare gli auguri dell’amministrazione agli ospiti della residenza protetta in videoconferenza”.