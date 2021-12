Alassio, conclusi i lavori in via Gramsci. Melgrati: “Vogliamo trasformarla in strada esclusivamente pedonale”

Alassio. Ha letteralmente cambiato volto via Gramsci, il cui restyling dei vicoli e delle piazzette prospicienti ha di fatto restituito alla Città di Alassio uno scorcio suggestivo del centro storico forse insospettato.

“L’abbiamo uniformato agli stili dell’intero centro storico cittadino, sostituito gli arredi e l’illuminazione e il risultato è stato ben al di sopra delle aspettative – commenta il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Rocco Invernizzi – I rappezzi sulla pavimentazione, gli innesti di asfalto, il parcheggio selvaggio contribuivano a dare della zona un aspetto trascurato. Oggi la realtà è ben diversa e proprio in virtù di quanto è stato fatto che stiamo valutando di trasformarla in una zona pedonale dove quindi non sia più possibile la sosta selvaggia”.

“La funzione degli arredi – panchine e fioriere – specifica Invernizzi – è proprio quella di dissuadere dalla sosta abusiva, oltre, ovviamente, a quella di rendere più vivibili piazzette e vicoli”.

In giornata saranno aperte le buste della gara per Piazza Merlin a Moglio.