Alassio, Assoristobar al Comune: “Integrazione dell’offerta turistica e programmazione”

Alassio. Illustrare attività e obiettivi dei Break in Alassio e ottimizzarli in occasione delle festività natalizie. Passare dal proporre un evento a un’esperienza per San Valentino. Struttura l’offerta per Pasqua. Vendere la tradizione delle De.Co.. Analisi dei servizi e strumenti già attivi e quali ipotizzabili, in grado di integrare la capacità di offerta della destinazione, sulla base degli investimenti che si faranno con la tassa di soggiorno. Coordinare attività di comunicazione e promozione.

Sono queste le sette proposte presentate da Assoristobar al Comune per quanto riguarda le prospettive e i nuovi prodotti turistici per la città del Muretto durante l’incontro con Luca Caputo, il manager del turismo del Comune di Alassio, del vice sindaco e assessore al turismo Angelo Galtieri, Carlomaria Balzola presidente di Assoristobar.

“Siamo soddisfatti di confrontarci direttamente col dottor Caputo, è il responsabile delle politiche turistiche di programmazione e della formazione dei nostri operatori”, ha sottolineato Carlomaria Balzola. Pieno sostegno per la sua attività al servizio del Comune: “Appoggiamo il suo operato totalmente – ha detto Balzola – e siamo sicuri che riuscirà a creare sinergia e fare sintesi tra le parti”.

“L’idea – spiega Luca Caputo – è costruire quanto più possibile un percorso in cui ognuno cresce e contribuisce. Vorrei che oggi si pensasse ad alcune iniziative e si iniziasse a ragionare con un’unica voce”. Attenzione anche all’ambito culinario: “Dobbiamo valorizzare ancora di più le De.Co, come patrimonio gastronomico e culturale”. Collaborazione tra Caputo e categorie turistiche: “Nei prossimi incontri sarà necessario capire cosa è stato fatto, quali sono le criticità e accogliere nuove proposte“. Attenzione alla narrazione dell’esperienza turistica di Alassio: “Parte dalla pre esperienza del piatto, quando si legge il menu, ma ancora prima dal momento in cui si prenota un tavolo”.