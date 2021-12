Al Bragno Museum arriva “Carroponte”: l’opera di Alessandro Carnevale, artista cairese di fama internazionale

Cairo Montenotte. Alessandro Carnevale, artista cairese quotato a livello internazionale e noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla trasmissione Il Collegio di Rai2 come docente, ha deciso di mettere a disposizione del Bragno Museum la propria arte, dando origine a un’opera realizzata in vetro.

L’opera “Carroponte” è nata dalla collaborazione fra l’artista e Quidam di Cairo Montenotte, azienda specializzata nella lavorazione del vetro piano, da anni sostenitrice dell’associazione Memorial Giacomo Briano e, quest’anno, del Bragno Museum.

La trasparenza del vetro permette allo sguardo dell’osservatore di attraversare la superficie del dipinto, evocando un’emozione simile a quella sperimentata dall’artista in fase di progettazione. È, infatti, proprio questo scorcio industriale ad aver ispirato Carnevale nella scelta del soggetto ritratto: oltre il cristallo dell’installazione si staglia lo stesso scenario del quadro originale, realizzato nel 2017. La peculiarità tecnica della stampa su vetro crea un’opera unica nel suo genere, che vive letteralmente in simbiosi con l’ambiente che la ospita.

“Questa importante collaborazione con Alessandro Carnevale, che ringraziamo per la fiducia con cui ci ha ‘affidato’ la sua arte, nasce in virtù di un rapporto consolidato che ci lega all’associazione Memorial Giacomo Briano – ha sottolineato Matteo Ferraiuolo, presidente di Quidam Srl – Siamo orgogliosi che un artista quale Alessandro Carnevale, di fama internazionale e proveniente dal nostro territorio, abbia trovato nel vetro il materiale ideale per dare una nuova vita alla sua opera, e nella nostra azienda un partner affidabile per poterla realizzare”.

L’opera si aggiunge alle diverse riproduzioni che da settembre decorano i muri di case, cascine e aree industriali. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dall’associazione Memorial Giacomo Briano, con la direzione artistica di Alessandro Carnevale e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte e Fondazione A. De Mari. L’esposizione proseguirà per tutto il 2022, arricchendosi di nuove opere e di eventi collaterali.

L’associazione Memorial Giacomo Briano, nata per ricordare lo studente diciannovenne di Bragno scomparso nel marzo 2005, ha dovuto sospendere, causa Covid, le abituali attività sportive e culturali che negli anni si svolgevano a Bragno in suo ricordo. Da qui l’idea di realizzare il Bragno Museum, un evento che non rischiasse di creare assembramenti ma che fosse in grado di attirare visitatori nel piccolo paese della Valbormida.

Obiettivo primario degli organizzatori è dare vita a un’iniziativa che valorizzi il territorio e che riesca a coinvolgere gli spettatori suscitando in loro il desiderio di tornare a visitare musei, mostre e altri luoghi di cultura.

E’ online il portale (www.bragnomuseum.com), con tutte le informazioni sull’iniziativa, sulle opere esposte e la loro ubicazione su una mappa interattiva.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di: Vitrum & Glass, Gruppo Italiana Coke, Tecnocostruzioni, Conad di Carcare, La Filippa, CPG Lab, Zerrillo Preziosi, Solarfocus, Campini SRL, Btaly, Tredim e Film Ferrania.