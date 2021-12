Aggressione a una capotreno ad Albenga, Silp-Cgil Polizia: “Servizio polfer ridotto. Quando il rinforzo?”

Albenga. “Quanto avvenuto venerdì sera alla stazione di Albenga, con la vile aggressione perpetrata ad una capotreno da parte di un viaggiatore sprovvisto di biglietto, non fa che amplificare i presagi che la federazione Silp-Cgil Polizia da tempo invia nelle stanze istituzionali”.

L’episodio che ha visto la capotreno essere aggredita e spinta sui binari ha attivato i sindacati che chiedono: “Il personale va rinforzato mentre l’attenzione che il compartimento Polfer riserva alla tratta ligure è praticamente nulla. Quest’anno non sono stati neppure previsti rinforzi. Disattenzione? Scarsa gestione delle responsabilità? Eppure da anni si va dicendo che a ‘breve’ verrà finalmente inaugurata la sezione polfer di Savona. Altra presa in giro verso i poliziotti che ogni giorno scendono in strada per garantire sicurezza verso cittadini sperando, ogni giorno, di poter svolgere il proprio lavoro sempre al meglio” affermano da Silp-Cgil.

“Poco tempo fa il servizio serale della polfer ad Albenga è stato addirittura soppresso e presto stessa sorte toccherà a Savona – aggiungono -. Ebbene, tutto questo deve finire. Le promesse di nuovi poliziotti per il prossimo anno non sono tardate ad arrivare dalle stanze ministeriali. Ma ora attendiamo i fatti perché non ci fermeremo. Finché non verrà posto rimedio a questa gravissima situazione”.

“Nel frattempo, attendiamo la convocazione del Prefetto di Savona al quale rappresenteremo nei dettagli la gravità della realtà savonese” concludono.