Affluenza in crescita per le elezioni provinciali (+5%): a Savona 36%, a Carcare 43%

Provincia. Un aumento in media del 5% sull’affluenza al voto per il rinnovo del Consiglio provinciale (rispetto alle precedenti elezioni di secondo grado): fino alle 20.00 di questa sera 69 sindaci e 770 consiglieri comunali sono chiamati a scegliere tra gli amministratori locali attualmente in carica per la nomina dei nuovi consiglieri a Palazzo Nervi.

Alle 13.00 il dato vede un 36% di affluenza al seggio di Savona e un 43% al seggio delocalizzato di Carcare: “Dati significativi che testimoniano l’attenzione e l’importanza della scadenza elettorale” afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Il presidente in carica, sindaco di Calizzano, è attualmente sostenuto da una maggioranza di 7 consiglieri di centrodestra, 3 quelli di minoranza nell’area di centrosinistra, ma gli equilibri politici potrebbero cambiare con queste elezioni provinciali.

A pesare, infatti, il cambio di maggioranza nel Comune di Savona, ora a guida centrosinistra con il sindaco Marco Russo. Uno scenario, tuttavia, sul quale il centrodestra non mostra timori, con l’ipotesi, al massimo, di perdere un consigliere e avere quindi una maggioranza di 6 consiglieri (non più 7).

Il centrodestra ha presentato la lista “Gente di Provincia”: per Cambiamo in campo il sindaco di Cairo Paolo Lambertini, l’assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo, l’assessore di Loano Enrica Rocca e il consigliere Fabio Orsi. Per la Lega l’assessore di Toirano Deni Luigina Aicardi, il vicesindaco di Garlenda Alessandro Navone e il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. Per Fratelli d’Italia l’assessore di Alassio Franca Giannotta. Tra i candidati considerati vicini al centrodestra il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo e il consigliere di Urbe Lorenzo Zunino.

Per il centrosinistra la lista “Savona Uniti per la Provincia”: Mattia Fiorini (sindaco Spotorno), Massimo Niero (sindaco Cisano sul Neva), Rodolfo Mirri (consigliere comunale Carcare), Marisa Ghersi (consigliere comunale Savona), Adele Taramasso (consigliere comunale Savona), Antonella Lodovisi (consigliere comunale Albissola Marina), Nadia Ottonello (vice sindaco Quiliano).