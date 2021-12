Ad Andora l’invito alle spese sicure con mascherina: “In questo shopping natalizio per volersi bene non serve una legge”

Andora. Una locandina posizionata nei luoghi dello shopping per ricordare a turisti e residenti l’importanza dell’uso della mascherina, anche all’aperto. E’ questa iniziativa del Comune di Andora, pensata dal consigliere delegato al commercio, Corrado Siffredi, per incoraggiare le spese natalizie in sicurezza.

“In questo shopping natalizio, per volersi bene, non serve una legge” è la frase che campeggia sull’immagine di due bimbi con la mascherina, che si guardano negli occhi. Con l’inizio del periodo di festa, il manifestino è stato affisso nelle vie commerciali, sia in centro che nelle frazioni.

“Possiamo essere tutti protagonisti attivi della salvaguardia delle prossime festività natalizie, anche con semplici gesti di buon senso come indossare la mascherina quando si è in luoghi all’aperto particolarmente affollati – spiega Siffredi –. Dopo un così lungo periodo di pandemia, non credo sia necessaria un’ordinanza per far comprendere ai cittadini come sia importante limitare i contagi per evitare di cambiare colore e vedere limitati spostamenti e attività economiche. Ad Andora siamo davvero molto lontani da numeri preoccupanti, ma mi rivolgo in modo particolare ai giovanissimi che sono quasi il 50% dei nostri isolati e che coinvolgono a casa in quarantena anche i loro parenti”.

L’immagine della locandina è proiettata anche dal grande display luminoso visibile sulla via Aurelia, in corrispondenza con la passeggiata a mare.