Ad Albenga si accende il Natale: il centro storico si trasforma in una galleria d’arte

Albenga. Dopo l’inaugurazione della mostra del Maestro Emanuele Luzzati a Palazzo Oddo – una mostra unica e straordinaria sia per l’importanza dell’artista che per la quantità delle opere esposte – ad Albenga il Natale si è “acceso” nel Centro Storico dove, per il terzo anno di fila sono tornate le proiezioni architetturali.

La voce dei cantanti di Vox Art, presentati dalla splendida Nicole Vio, ha anticipato il magico momento dell’accensione che, come sempre, ha incantato tutti i presenti.

Le proiezioni di Albenga sono uniche e inimitabili. Non si limitano, infatti, a proiettare su pareti ed edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate esaltano gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri.

Quest’anno l’Amministrazione ha voluto dedicare la maggior parte delle opere ad un grande artista e sceneggiatore ligure, Emanuele Luzzati in occasione del centenario della sua nascita. Oltre alle opere di Luzzati sulla torre di Palazzo Peloso Cepolla si può ammirare (dallo scorso 25 novembre) l’opera della graffitista Shamsia Hassani e, sulla facciata della Cattedrale San Michele la natività di Carlo Maratta.

Ma non solo, il programma (QUI il calendario) per le festività natalizie del Comune di Albenga sarà ricco di numerosi altri eventi che allieteranno il dicembre ingauno e non solo. “Invitiamo i cittadini albenganesi, i turisti e coloro che abitano nei comuni vicini a passare le loro serate nel nostro centro storico per vedere questo grande spettacolo che a me piace definire ‘arte proiettata nell’arte’ – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Si tratta di una bellissima iniziativa che negli anni scorsi ha avuto tantissimo successo e che abbiamo portato avanti nonostante le grandi difficoltà di queste due ultime stagioni. Questo virus ci accompagnerà per un po’ di tempo e, prese tutte le precauzioni del caso, credo non ci si debba arrendere. Solo attraverso eventi come questo ed iniziative culturali possiamo rimediare a quei danni dal punto di vista sociale ed economico che il Covid ci sta creando”.

“Abbiamo aumentato le proiezioni, ci saranno anche in Largo Doria, e abbiamo deciso di utilizzare opere di diversi autori contemporanei e non – spiega l’assessore agli Eventi Marta Gaia – L’albero sarà inaugurato con le scuole mercoledì 8 dicembre. Il calendario sarà ricco di eventi, dedicati ai bambini e non solo: mercativi, pista di pattinaggio e tanto divertimento. Invitiamo tutti a venire ad apprezzare Albenga anche con le luci e farsi trasportare in questa galleria d’arte itinerante per il centro storico”.