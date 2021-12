Ad Albenga apre una nuova sezione della scuola di italiano di Migrantes

Albenga. È stata aperta nei giorni scorsi a San Fedele d’Albenga una nuova sezione della scuola di italiano di Migrantes diocesana di Albenga.

L’iniziativa portata avanti da Migrantes, in collaborazione con il Comune di Albenga, risponde ad una esigenza concreta del territorio. Diverse mamme, infatti, hanno rappresentato la volontà di iniziare un percorso di alfabetizzazione, in particolare, di alfabetizzazione funzionale (con lezioni specifiche dedicate all’orientamento negli uffici e lo svolgimento di pratiche burocratiche). Migrantes ha ascoltato queste esigenze realizzando una sezione distaccata della scuola di italiano a San Fedele, in un’aula adiacente all’asilo comunale concessa dal Comune.

Ora, grazie ai volontari, una dozzina di donne marocchine, hanno la possibilità di frequentare le lezioni che si tengono il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11-11,30. L’orario è stato scelto appositamente per consentire alle donne di frequentare i corsi dopo aver accompagnato i figli a scuola e prima di andarli a riprendere.

“Questo progetto si pone nell’ottica di promuovere l’inclusione e l’integrazione dei cittadini stranieri. Aiutare queste donne a imparare l’italiano permette loro di essere più indipendenti e autonome, di aiutare i figli nel percorso scolastico anche solo interagendo con le insegnanti e le altre mamme – afferma l’assessore alle politiche sociali, Marta Gaia -. Attraverso i corsi di alfabetizzazione funzionale riescono a sbrigare quelle pratiche indispensabili nella vita di tutti i giorni, dal presentare una domanda in un ufficio pubblico all’andare in posta e molto altro. Ringrazio Migrantes e in particolare tutti gli insegnati volontari, tra questi Marina, Paola e Gianmaria, per l’importante lavoro che stanno facendo”.

La scuola d’italiano di Migrantes esiste dall’anno scolastico 2017/2018. Attualmente sono iscritte circa 230 persone (tra la sede principale e la sezione di San Fedele).

Le lezioni si tengono in via Episcopio nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30; martedì -giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00

A San Fedele: martedì – giovedì – venerdì dalle 9.00 alle 11.30